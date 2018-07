Das kann Apples HomePod (und das nicht)

Mit Apple wird es meiner Meinung nach immer dann spannend, wenn die Firma ein Produkt auf den Markt bringt, auf das niemand so richtig gewartet hat. Oder genauer: Eines, bei dem sich viele fragen, warum das eigentlich so lange gedauert hat. MacBooks und iPhones sind Selbstläufer, auch wenn immer viel gemosert wird und die Konkurrenz hier manchmal gar Vorsprung hat – am Ende kaufen dann doch genug Menschen die Dinger, weil Apple gerade in Sachen Benutzerführung und Design vieles richtig macht. Bei Produkten wie Apple Music oder dem HomePod sieht die Sache dann eben anders aus. Apple Music startete damals geradezu holprig, nachdem sich einige namhafte Künstlerinnen und Künstler darüber beschwerten, dass sie in den drei kostenlosen Testmonaten auch leer ausgehen sollten. Außerdem war der Streamingmarkt da schon fest in Spotify-Händen, weil man in dem Hause, das mit iTunes den digitalen Download legalisierte, verständlicherweise noch eine Weile darauf hoffte, dass die Leute Musik weiterhin besitzen und nicht bloß mieten wollen. Mittlerweile jedoch ist Apple Music ein sehr gutes Produkt, das mit Beats One, exklusiven Inhalten und seinen zahlreichen Playlisten punktet und immer besser wird. Außerdem stellte Apple-Music- und Beats-Cheffe Jimmy Iovine sich schon damals im Intro-Interview der Kritik. Der HomePod ist nun also Apples Schritt in den Smart-Speaker-Markt, auf dem sich zum Bespiel schon Amazons Echo, der Sonos One und Google Home tummeln.

Der HomePod von Apple passt in Weiß gut zu unserem letzten Heft. Bild: Daniel Koch

»Bass! Bass! Wir brauchen Bass!« Ganz ehrlich: Es ist schwer, diesem Ding zu widerstehen, wenn man es frisch verpackt zuhause stehen hat. Design können sie eben. Das fängt bei der Verpackung an. Dem schicken weißen Karton, der natürlich – hüstel – unserem aktuellen, letzten Heft nachempfunden ist. Auch die Art, wie sich die Klarsichtfolie löst und selbständig entfaltet, wird Unboxing-Fetischisten und Tech-Nerds eine Erektion verpassen oder breit grinsen lassen. Das Gerät selbst liegt gut in der Hand, wirkt edel und ist erstaunlich schwer. Das Einrichten ist ein Klacks. Anschließen, iPhone daneben halten und der Rest ist mit ein paar Klicks erledigt. Das tiefe Brummen beim Einrichten zeigt dann bereits, wo der HomePod überlegen ist: beim Sound. Sechs Boxen stecken drin, plus Subwoofer. Außerdem vermisst das Gerät mit einer speziellen Technik den Raum, in dem es steht – wie man es auch von Sonos-Produkten kennt. Das Klangerlebnis ist wahrlich beeindruckend, vor allem bei Acts, die gut mit Bässen können. Ich empfehle zum Beispiel mal das neue Drake-Album oder eine Best of von Massive Attack anzuwerfen – oder eben Das Bo. Wenn man sich durch die bereits veröffentlichten Tests liest, kommt fast jeder zum gleichen Schluss: Soundmäßig ist der HomePod unter den Smart-Speakern überlegen. Preismäßig mit seinen 350 Euro allerdings auch. Trotzdem gibt es mir bereits jetzt zu denken, wie oft ich meine (zugegeben auch nicht allzu gute) Stereoanlage verschmähe und über iPad und Homepod höre.