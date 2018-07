So war das Melt 2018

Natürlich werden die zahlreichen internationalen Melt-Gäste nicht so genau wissen, warum denn das Melt an vielen Stellen einem Ding namens Intro dankt. Aber alle, die Teil davon waren oder zu den Intro-Leserinnen und -Lesern zählen, können nicht übersehen, dass die beiden sich in diesem Jahr etwas zu sagen haben. Nämlich ein lautes »Danke!« in beide Richtungen. Wer es also nicht weiß: Als das Melt 2004 auf der Kippe stand, ist der Verleger des Intro Matthias Hörstmann mit seinem Team eingestiegen, weil der Spirit und die Offenheit in Sachen Booking der Intro-Philosophie sehr nahe standen. Mit den Jahren wurde das Verlagsgeschäft und die Festivalveranstaltung allerdings geschäftlich mehr und mehr getrennt – weil beide Geschäftsfelder, nun ja, nicht gerade risikoarm sind. Deshalb – falls auch das jemand noch nicht geschnallt hat: Intro wird es leider nicht mehr geben, das Melt natürlich schon.

Deshalb geht es vielleicht klar, dass wir hier ein wenig nostalgiebesoffen unter den Baggern tanzen – oder am Autoscooter, den Intro das gesamte Wochenende beschallt und dabei so manchen zur ersten Autoscooterfahrt seit 14 Jahren treibt. Trotzdem scheint uns recht schnell die Sonne auf die Stirn und aus dem Arsch, denn das Melt 2018 ist mal wieder eine wahnsinnig aufregende und gleichzeitig entspannte Angelegenheit. Seitdem das Festivalareal um den bunten Forest erweitert wurde, der vor allem das reine Feierpublikum, das sonst nur den Sleepless Floor hatte, anzieht, verteilt sich das Publikum so gut auf dem Gelände, dass man sich nur selten irgendwie bedrängt fühlt. Zugleich ist es jedoch eine mutige Entscheidung, die Hauptbühne zu vergrößern und auf die Zeltbühne zu verzichten – was vor der Melt Stage eine Fläche schafft, die man nur füllen könnte, wenn sich wirklich alle 20.000 Gäste dort versammeln würden.