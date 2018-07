Ausreichend Schlaf wird beim Festival schnell zur Nebensache. Viel wichtiger ist es, die Müdigkeit so lange wie möglich zu besiegen. Das geht mit Melitta auch wieder in diesem Jahr im eigenen Festival Wohnzimmer und an zwei CoffeeBars. Auf fünf deutschen Festivals – dem Hurricane, Happiness, Wacken, Highfield und Lollapalooza Berlin – geht es um Friede, Freude, Beats & Bohne! Alle tanzwütigen Nachtschwärmer können sich also auf köstliche Kaffeespezialitäten in höchster Qualität an den Coffee Spots freuen.

VIELFÄLTIGE KAFFEESPEZIALITÄTEN

Auf dem Campinggelände an einen köstlichen Kaffee zu kommen, grenzt bei vielen Festivals fast an ein Wunder. Viele setzen daher seit Jahren auf Instant Coffee: Tüte auf, Wasser dazu, fertig. Kann man machen, geht aber mit Melitta deutlich besser und einfacher. Deswegen kommt Melitta direkt auf den Campingplatz und versorgt alle mit richtig gutem Kaffee.

Melitta sorgt aber nicht nur für die tägliche Koffeindosis à la Espresso oder trendigem Filterkaffee. Auch für eine späte Auszeit zwischen den Konzerten mit einem warmen Latte Macchiato oder einem leckeren Eierlikör-Cappuccino wartet Melitta im Festival Wohnzimmer oder an den CoffeeBars auf das Festivalvolk. Außerdem kommt der kühle Energiekick am Morgen für den freshen Start in den Festivaltag nicht mehr aus der Duschbrause, sondern direkt aus dem Melitta Becher in Form von Iced Coffee. Der Festivalsommer kann also weitergehen!

Weitere Informationen zur Festivaltour von Melitta findet ihr unter www.melittafestivaltour.deund den Melitta Social Media Kanälen.