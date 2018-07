Lump – Haarige Träume

Die beiden kreativen Köpfe Laura Marling und Mike Lindsay sind zusammen eher ausgelassene als höfliche Gesprächspartner. Laura lacht sehr viel. Kein Wunder, schließlich schafft Mike schnell eine lockere Atmosphäre. Mit seiner Art, die Worte zu betonen, erinnert er an einen von sich selbst überraschten Quizshow-Moderator. Laura grinst ihn unentwegt amüsiert an.

Den Anfang nahm alles nach einer Neil-Young-Show im Juni 2016. Laura trat hier als Support auf und lernte später Mike kennen. Zum Glück blieb es nicht nur bei einem Handschlag – die beiden stellten fest, dass sie seit geraumer Zeit großes Interesse am musikalischen Output des jeweils anderen hatten. Kurz darauf schaute Laura in Mikes Studio in London vorbei, hörte sich den komplexen Klangzyklus an, an dem er derzeit arbeitete, und sie legten los. Ohne lange Meetings und ohne Wahnsinnsvorbereitung. »Ich sah Laura zu, wie sie in meinem Studio zum ersten Mal die Musik hörte, wie sie in ihrem Kopf ankam, durch ihre Hand ging, durch den Stift, aufs Papier und schon nach etwa zwei Stunden ins Mikrofon. Laura schreibt, als würde sie Geschmacksrichtungen entwerfen. Das finde ich ziemlich besonders.«

Im Interview betonen die beiden immer wieder, dass es ein ziemlicher Luxus gewesen sei, bei den Aufnahmen keinen Druck gehabt zu haben. Und ohne Druck gab es kein Problem. »Ich hatte Zeit, Mike auch. Aber wir erzählten sonst niemandem von dem Projekt – das war der Schlüssel«, wirft Laura ein, und Mike ergänzt mit einem verschwörerischen Grinsen: »Das war unsere geheime Zeit.« Über mehrere Monate trafen sie sich also quasi heimlich. Ihr Motto: Wenn es nicht funktioniert, gehen wir halt ein Bier trinken. Doch obwohl sich die zwei Briten vorher kaum kannten, verstanden sie sich intuitiv durch die Musik. Dass die Kooperation mit wenigen Worten ablief, merkt man auch bei unserem Zusammentreffen. Sie sind immer noch in der Kennenlernphase. Beständig haken sie bei den Sätzen des anderen nach, wollen – genau wie ich – noch viel, viel mehr erfahren, um so das Gegenüber greifbarer zu machen.