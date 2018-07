Ist es eigentlich Understatement, wenn ein Künstler wie Stefan Honig sein neues, viertes Album »The Last Thing The World Needs« nennt? So ganz sicher sind wir nicht, aber es würde zu der sympathischen, ruhigen Art passen, mit der er uns schon bei unserem letzten Interview vor einigen Jahren begegnete. Das Album soll am 24. August erscheinen, wieder einmal über Haldern Pop. Und der erste Song daraus gefällt uns schon einmal sehr gut: »Counterfeit Gallery« ist melancholisch und euphorisch zugleich und setzt wieder auf den vollen Bandsound, der schon das letzte Album und die Live-Shows dazu so mitreißend machte.

Hier geht es zum Video.