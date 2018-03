Stellvertretend für unterschiedliche Frauentypen stellt Zalando in der Kampagne »Me. Unlimited.« verschiedene Testimonials mit einem komplett eigenen Look in den Fokus: Die amerikanische Musikerin Beth Ditto, die deutsche Athletin Alexandra Wester, die belgische Aktivistin Hanne Gaby Odiele und die französische Sängerin Sonia Ben Ammar. In jeweils eigenen kleinen Filmen präsentieren uns die vier ihren Stil und das, was sie besonders macht. Jede Botschafterin zeigt sich in ihren Zalando-Lieblingsteilen, die auch alle online geshoppt werden können. Mit dem Leitsatz »Fashion ohne Grenzen« ermutigt der Zalando zu mehr Akzeptanz und Selbstliebe, vor allem in der Modebranche. Kleidung wird hier als Mittel genutzt, seine Persönlichkeit zu unterstreichen.

Beth Ditto beispielsweise performt in schwarzem Pünktchen-Kleid in gewohnt extrovertierter Art und beweist, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Die Videos der anderen Frauen und alle Infos zu der Kollektion könnt ihr euch hier ansehen.