Wrangler feiert die 70er

Wir schieben schon mal die Tischtennisplatte zur Seite und packen die Käsehäppchen auf die Theke. Denn dank der »Retro Nights« Kollektion von Wrangler haben wir mal wieder Lust, eine kleine Party im Stil der 70er Jahre zu veranstalten.Vor allem die nostalgischen Streifendetails in den charakteristischen Retrofarben versetzten einen direkt zurück in die Zeit, in der man im Partykeller der Eltern abgehangen und gefeiert hat. Das »Herz« der Kollektion ist in diesem Fall eine Jeans mit »Stern«, der als Applikation auf einer Gesäßtasche zum Hingucker wird. Auch Collegejacken, Jeanskleider und Shirts mit Raglanärmeln sorgen für einen charmanten Vintage Look. Dominiert wird die Kollektion von gedeckten Farben wie Schwarz, Burgunderrot oder Navyblau.





Wrangler hat es geschafft, die nostalgische Stimmung der 70er Jahre einzufangen und diese ein Stück erwachsener für die heutige Zeit zu interpretieren. Dieses Revival feiern wir gerne mit