Hängen euch traditionelle Christbaumkugeln auch zum Hals raus? Dann wäre das »New Wave Ornament Set« von Matthew Lineham mit Morrisey, David Bowie und Nick Cave vielleicht was für euch.

Geschrieben am 01. Dezember 2016, 10:40

Mit diesem Weihnachtsschmuck könnt ihr euren Liebsten nun endlich zeigen, wie groß eure Liebe zum Nikolaus, pardon, zu Saint Nick (Cave) ist. Das »New Wave Ornament Set« von Matthew Lineham präsentiert zehn Musiker, die mit amüsanten und teilweise sehr obskuren Wortspielen in Weihnachtsfiguren verwandelt wurden. So bekam Siouxsie Sioux die Rolle von Cindy Lou Who aus »Der Grinch« und Morrissey wurde zum »Snow Mozzer« und »Heat Mozzer«.

Bild: Matthew Lineham

Den bezauberndsten Namen hat wohl David Bowie bekommen:

Bild: Matthew Lineham