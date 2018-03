Einatmen, ausatmen. In der limitierten Frühjahrs-Kollektion von Weekday dreht sich alles um Spiritualität, Optimismus und Glückseligkeit. Was zuerst hippieske Batikklamotte vermuten lässt, entpuppt sich vielmehr als geradlinige, zurückgenommene Interpretation. Hängerkleider, schlichte Tops und Strick-Elemente prägen die Frauenoutfits, während die Männerlooks an urbane Workwear angelehnt sind. Farben wie Orange und Grün greifen das Naturthema auf und orientieren sich an ihren spirituellen Bedeutungen. Die verwendeten Materialien wie Baumwolle oder Seide sind luftig leicht und gerade im Sommer angenehm zu tragen. Passend zum Thema der Kollektion ist das Lookbook simple auf einer Wiese mit Bäumen im Hintergrund fotografiert. Eine Einfachheit, die dennoch zeitgemäße Streetwear präsentiert. Wer nun inspiriert ist, kann der Kollektion entweder online oder natürlich in allen Weekday-Stores bekommen. Namasté!