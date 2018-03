Anlässlich zu Cynthia Nixons Kandidatur für den Posten der Gouverneurin von New York hat Weekday es sich nicht nehmen lassen, sie gleich als Präsidentin der USA ins Spiel zu bringen. Dabei schicken sie aber nicht Cynthia, sondern ihr »Sex and the City« Alter Ego Miranda Hobbes ins Rennen. Die Serie um die vier New Yorkerinnen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda ist zwar schon seit über 10 Jahren abgedreht, Kult ist die Sendung aber noch immer. Gerade Miranda bereichert die Serie mit ihrer unabhängigen Art und ihrem leichten Hang zum Zynismus. Als bekannt wird, dass Schauspielerin Cynthia Nixon als Gouverneurin für New York kandidiert, flippen die Medien und sozialen Netzwerke regelrecht aus. So ist Weekdays »Miranda for President«-Shirt eigentlich nur der nächste logische Schritt. Und sind wir mal ehrlich: Wer würde sich nicht eher Miranda Hobbes für den wichtigsten Posten von Amerika wünschen? Wer sich auch als Miranda-Fan outen will, kann das Weekday-Shirt aus der Zeitgeist-Kollektion bald online bekommen.