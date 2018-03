Es ist ohne Zweifel eine Kollektion, die einen von den Sechzigern und Siebzigern inspirierten Vintage-Charme versprüht. Das sandige Gelb oder die roten Einfassungen an den Ärmeln sind typisch für den sommerlichen Look von damals. Neu ist allerdings das kleine Streichholz, das Volcom als Anspielung an die rebellische Kaffee- und Zigarettenkultur gewählt hat.

Das brennende Icon zieht sich als roter Faden durch die aktuelle Frühjahrskollektion. Irgendwie charmant, aber auf gewisse Art herausfordernd, thronen die Hölzchen auf Shirts, Jacken und Kappen. Inspiration sollen hier die dunklen und meist verrauchten Jazz-Clubs der Zwanziger gewesen sein. Also ein ganz ordentlicher Mix verschiedener Szenen und Jahrzehnte, den Volcom hier in einer doch sehr stimmigen Linie vereint hat. Die Slowburn-Kollektion ist ab sofort online erhältlich.