Als vor etwa zwei Wochen bei der deutschen Post eine Meldung raus ging und eine Kollaboration mit dem Pariser In-Label Vetements verkündete war die Irritation groß – und zwar nicht nur bei uns. »Rot und gelb kommen niemals aus der Mode«, konnte man ganz profan in der Betreffzeile des entsprechenden Mail-Outs lesen, das nicht weniger als eine offizielle Kollaboration zwischen dem Paketlieferdienst DHL und der französischen Fashion-Institution bekannt gab.Begonnen hat die kuriose Geschichte allerdings schon im Oktober 2015, als Designer Demna Gvasalia ein Model bei einer Show des Labels in Paris im gelb-roten DHL-Shirt auf den Laufsteg schickte und damit eine der Modegeschichten des Jahres kreierte. Ob es sich dabei um Fashion-Hack, postmodernes Statement oder Normcore-Satire handelte, weiß bis heute niemand so genau. Daher auch die Unklarheit, ob es sich bei der offiziell verkündeten Capsule Kollektion mit DHL nicht doch um irgendeinen verdrehten Meta-Witz handelt. Tatsächlich darf aber im Frühjahr/Sommer 2017 das Logo des Paketlieferdienstes unter der Vetements-Flagge auf Shirts, Socken, Kleidern und Caps getragen werden. Aussehen tut das so: