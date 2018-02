Das Label Champion hat sein besonderes »Reverse Weave«- Verfahren bereit 1919 entwickelt. Das Baumwollgewebe ist der erste technische Stoff, der speziell für den Sport entwickelt wurde. Das rückwärts Weben der Baumwolle verhindert das Einlaufen des Materials und sorgt beim Waschen für eine hohe Haltbarkeit. Zusammen mit Urban Outfitters ist so eine Kollaboration entstanden, in der genau diese Technik erneut zum Tragen kommt und ein Revival erlebt. T-Shirts, Hoodies und Jogginghosen geben den gewohnt lässigen Look der beiden Labels wieder. Zusätzlich zum innovativen Herstellungsverfahren supportet die Urban Outfitters × Champion Kollaboration in der dazu gehörigen Kampagne auch junge aufstrebende Musiker aus England. Unter den fünf Künstlern findet sich unter anderem Georgia Moot , Teil des DJ-Duos »Girl« oder Puma Blue , der für seinen jazzigen Sound bekannt geworden ist.Die Kollektion ist ab dem 19. Februar in ausgewählten Geschäften und online verfügbar.