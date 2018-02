Passend zum Lebensgefühl eines britischen Sommers zeigt die gemeinsame Kollektion von Uniqlo und JW Anderson vieles, was wir mit einem klassischen englischen Strandoutfit verbinden. Vor allem die Shirts mit typischen Streifenmustern erinnern an den maritimen Stil der Fünfziger. Lässige Fischermützen aus Denim und kleine Anker-Details unterstreichen den Beach-Look der Kooperation. Ergänzend finden sich Einflüsse klassischer britischer Arbeiterkleidung in den Outfits wieder und bringen einen spannenden Stilbruch mit ein. Die Basis der Linie bilden Unisex-Stücke, die auf verschiedenste Weisen alternativ kombiniert werden können. Ab dem 19. April ist die Uniqlo JW Anderson Kollektion in allen deutschen Uniqlo-Filialen und online erhältlich