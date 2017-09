UNIQLO x Design-Duo EAMES

Die hippen Stühle des Design-Duos »Eames« dürften wohl in jeder zweiten Agentur von Berlin bis New York City zu finden sind. Wem bis jetzt das nötige Kleingeld für den Designklassiker gefehlt hat, kann sie dank UNIQLO bald zu mindestens auf einem T-Shirt spazieren tragen.

Charles und Ray Eames zählen wohl zu den einflussreichsten Designern unserer Zeit. Vor allem die Bereiche Interieur und Architektur haben sie maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Unter dem Projekt Surprises New York (Kurz: SPRZ NY) kooperieren regelmäßig Unternehmen der Kunst mit Modelabels, um gemeinsam etwas ganz Neues zu kreieren.



In diesem Fall hat UNIQLO sich den Look von »Eames« angenommen und unter anderem ein paar ihrer bekanntesten Möbelstücke auf Shirts verewigt. Herausgekommen sind tragbare aber dennoch eigenwillige Kleidungsstücke, die vor allem Design-Nerds und Architektur Freunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürften. Neben T-Shirts, die schon für 14,90€ zu haben sind, sind auch Decken und gemütliche Hausschuhe in der Linie vertreten.