Wisst ihr noch, wie an den Kinder-Jeans bei C&A Pferdeschlüsselanhänger hingen oder wie ihr sehnsüchtig die Turnschuhe von Lelli Kelly haben wolltet, weil die nicht nur geleuchtet haben, sondern auch mit knallpinkem Plastikschmuck geliefert wurden?



Die neue Kollaboration von Bait, Diadora und Transformers erinnert ein bisschen an diese Zeiten. Die vier Modelle, die alle an Charaktere aus dem Transformers-Universum angelehnt sind, werden mit dazu passenden Sammelfiguren geliefert. Bald könnt ihr Optimus Prime, Megatron, Bumblebee und Soundwave also nicht nur an den Füßen spazieren tragen, sondern habt gleich auch noch die passende Figur zum Spielen parat. Außerdem werden die Schuhe in dazu passenden Kartons geliefert, die Sammler freuen dürften. Vielleicht stellt ihr sie euch lieber ins Regal, denn die Schuhe sind nicht ganz billig: 230 US-Dollar kostet ein Paar.