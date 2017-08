Werbung braucht die SNES Classic Mini eigentlich wirklich nicht, in den meisten Online-Shops ist sie nämlich jetzt schon lange ausverkauft. Trotzdem hat Nintendo jetzt einen Werbeclip veröffentlicht, der den Nostalgie-Nerv der Vorbesteller ganz sicher treffen wird. Ein düsteres Labor, viel Nebel und dann natürlich viele Knallfarben in krisseliger 90er-TV-Optik, d

Nur, damit ihr euch nicht Ende September wundert, wenn ihr eure (hoffentlich vorbestellten) Pakete öffnet: Das Gerät im Video ist die US-Version, die sieht ein bisschen anders aus als die in Europa. 21 Spiele sind vorinstalliert, mit »Star Fox 2« ist ein bislang unveröffentlichtes Spiel dabei. Das sind die Spiele:





• Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

• Donkey Kong Country

• EarthBound

• Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

• F-ZERO

• Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack)

• Kirby’s Dream Course

• The Legend of Zelda: A Link to the Past

• Mega Man X

• Secret of Mana

• Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

• Star Fox 2

• Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

• Super Castlevania IV

• Super Ghouls ’n Ghosts

• Super Mario Kart

• Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

• Super Mario World

• Super Metroid

• Super Punch-Out!!

• Yoshi’s Island





Haltet die Augen offen, ob ihr noch irgendwo vorbestellen könnt. Am 29. September werden die Geräte dann offiziell rausgebracht und hoffentlich direkt verschickt.