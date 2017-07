Meistens wird in Berlin Mode für die Frau gezeigt, oder auch mal für beide Geschlechter gleichzeitig, aber selten nur für den Mann (ok, jede/r kann natürlich alles tragen). Ivan Mandzukic bildet da die Ausnahme, und was für eine. Die Mäntel mit voluminösen Keilärmeln möchte man am liebsten sofort vom Model mopsen und sich im nächsten Sommer nur noch in Kobaltblau kleiden.