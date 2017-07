Mode ist mehr als ein kostspieliges Hobby: Sie ist Mittel des persönlichen Ausdrucks, angewandte Kunst und zugleich Kulturphänomen. Deswegen kann man sie sich nicht nur auf Laufstegen und den Straßen dieser Welt anschauen, sondern auch darüber lesen. Frederike Ebert hat Empfehlungen für Strand, Schwimmbad oder Sofa.

01 Kyoto Costume Institute »Fashion. Eine Modegeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert«

Dieses Standardwerk des schönen Stils ist nicht nur ein Klassiker für Mode-Amateure, sondern auch ein Must-have für jeden Fashion-Fan – und das auch noch zum schmalen Taler. Das Kyoto Costume Institute wurde 1978 nach der ersten großen Modeausstellung in Japan gegründet, seine Sammlung umfasst mehr als 10.000 Kostüme aus dem frühen 17. Jahrhundert bis heute.

02 Mathieu Le Maux »1000 Sneakers: A Guide To The World’s Greatest Kicks, From Sport To Street«

Schuhe sind für dich gleichbedeutend mit Sneakers ? Du würdest High Tops immer High Heels vorziehen? Dann ist diese Enzyklopädie genau das Richtige für dich. Von den allerersten Sneakers von Keds und Converse bis hin zu Raritäten wie dem 1971 Kareem-Abdul-Jabbar Adidas stellt dieser Schmöker die wichtigsten Turnschuhmodelle der letzten Dekaden samt ihrer Geschichten vor.

03 Olivier Dupon »Shoe: Contemporary Footwear By Inspiring Designer«

Und nun der Umkehrschluss: Untenrum trägst du nur 100% italienisches Leder, handvernäht? Schuhe sind für dich Skulpturen für Füße? Dann besorg dir diesen Band! Dupon stellt 32 internationale Schuhdesigner vor, neben großen Namen wie Christian Louboutin und Manolo Blahnik kann man hier auch Newcomer entdecken. Skizzen und Moodboards sorgen für optische Vielfalt.

04 Tansy E. Hoskins »Das antikapitalistische Buch der Mode«

Du liebst Mode, bist aber konsumkritisch eingestellt – passt das zusammen? Dieser Frage geht Tansy E. Hoskins in ihrem antikapitalistischen Buch über Mode nach. Hoskins trägt viele Fakten zur Textilwirtschaft zusammen, beleuchtet die Arbeitsbedingungen in den Fabriken und beschäftigt sich mit der Fetischisierung von Mode.

05 Magdalena Schaffrin, Ellen Köhrer »Fashion Made Fair. Modern – innovativ – nachhaltig«

Fair Fashion ist längst kein Nischenthema mehr. Die Zahl der nachhaltig produzierenden Labels wächst weltweit stetig. 33 davon werden in diesem Band vorgestellt. Mit dabei sind zum Beispiel die Berliner Jungdesignerin Isabell de Hillerin, die traditionelle Textilkunst aus Europa unterstützt, und Bruno Pieters, dessen Label Honest By auf 100% Transparenz bei der Herstellung setzt.

06 Leanne Shapton, Sheila Heti, Heidi Julavits »Frauen und Kleider. Was wir tragen, was wir sind«

Mode aus der Sicht derer, die sie tragen: Kaum ein anderes Buch widmet sich dem Thema so vielfältig und persönlich wie dieses spannende Text- und Bildsammelsurium. Zu Wort kommen Frauen wie Lena Dunham, Miranda July, Kim Gordon und Cindy Sherman, aber auch andere spannende Bekannte der Autorinnen, von cis- bis transgender, von ziemlich jung bis ziemlich alt.

07 Barbara Vinken »Angezogen. Das Geheimnis der Mode«

Das Tragen von Strumpfhosen war früher reine Männersache und die Farbe Hellblau Mädchen vorbehalten. Das wusstest du nicht? Barbara Vinken klärt auf. Die Literaturwissenschaftlerin beschäftigt sich mit dem Phänomen Mode im Wandel der Zeit, vor allem auch in Wechselwirkung mit Politik und Geschlechterrollen.