In den 90er Jahren führte kaum ein Weg an Carhartt vorbei. Das geschwungene C zierte nicht nur Shirts und Sweater, vor allem die Trainingsjacken und Windbreaker erfreuten sich größter Beliebtheit. Dass die amerikanische Modemarke, die 1889 in Detroit von Hamilton Carhartt gegründet wurde und eigentlich auf klassische Workwear spezialisiert war, auch hierzulande so gut ankam, war nicht zuletzt Edwin Fäh zu verdanken. Der sympathische Schweizer holte das »heritage brand« nach Europa: Carhartt WIP war geboren. Die Erfolgsgeschichte von Carhartt WIP begann vor einem Vierteljahrhundert, das Jubiläum wurde am 3. November in Berlin standesgemäß gefeiert.