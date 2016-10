Schicker Strick aus Japan

Klar, für Band-Merch sind wir immer zu haben, aber ein bisschen versalzen uns kleine Jungs und Mädchen die Suppe, wenn sie bei bekannten Modeketten Ramones-Shirts abstauben, weil sie sowas mal auf Tumblr gesehen haben, und Justin Bieber hat auch eins, und überhaupt.



Was ist da mehr Balsam für die Seele, als ein handgestrickter Wollpullover, dessen Front ein Ramones-Bandfoto ziert? Oder eins von Kraftwerk? Oder Debbie Harry im Warhol-Stil? Oder David Bowie als Ziggy Stardust? Absolut richtig: nichts!



Die guten Teile fertigt der Tokyoter Strickkünstler Amimono Horinouchi an, mit einer absolut beneidenswerten Detailtreue zu den Ursprungsfotos und in tollen Farbdesigns. Außer Punk- und Rockbands führt er aber noch eine ganze Reihe weiterer Pfeiler des popkulturellen Erbes der Welt in seinem Sortiment, wie zum Beispiel einen gestrickten Geldbeutel mit Wednesday Addams, einen Pulli mit dem legendären Querkopf Genesis P-Orridge, einen Kissenbezug mit Brian Jones und einen leuchtend roten Schal mit den Portraits von Marx, Engels, Lenin und Stalin umrahmt von Hammer und Sichel.Ein weiteres Highlight ist ein gestrickter Beutel, der aussieht wie ein rechteckiges Stück abgepacktes Steak, samt Etikett. Ein gestricktes Steak. Muss man noch mehr sagen? Auch mit personalisierten Artikeln mit beispielsweise einem Foto eures Hund oder der Katze würde der 49-jährige Japaner wahrscheinlich eure Omas an die Wand stricken.

Natürlich sind die Unikate etwas kostspielig, denn obwohl sie tragbar sind, sind sie immer noch Kunstobjekte. Die Preise in Horinouchis Etsy-Shop bewegen sich daher zwischen umgerechnet 100 und 540 Euro. Aber was kostet die Welt - das Gefühl, zur kalten Jahreszeit in einem Ramones-Pullover zur Arbeit zu laufen, den außer einem selbst garantiert niemand hat, und schon gar kein Blag, das »Punk« nicht einmal buchstabieren könnte, wärmt doch doppelt und ist fünf Hunnis garantiert wert. Falls nicht, ist bald Wunschzettel-Zeit, und man kann es aufs Geratewohl immer noch mit einem GoFundMe-Account probieren: Wenn man im Motivationsvideo genug weint und im Hintergrund »The KKK Took My Baby Away« läuft, klappt das bestimmt.