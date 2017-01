Die Sneakerness startet das neue Jahr direkt mit einem Debüt und findet in Kooperation mit der StreetstyleCon erstmals in Düsseldorf statt. Dort wird nicht nur die namensgebende Streetstyle- und Sneaker-Kultur in all ihren Facetten zelebriert, sondern auch ordentlich gefeiert. So wartet das Crossover der Conventions mit einem umfangreichen Abendprogramm auf, dessen Highlight fraglos die Anwesenheit von Darryl McDaniels alias DMC von Run DMC am Samstagabend sein dürfte.