Es wird noch besser: Nachdem die Firma bereits Es wird noch besser: Nachdem die Firma bereits Superhelden.-Schlafsäcke auf den Markt brachte, gibt es die SelkBags jetzt auch in einer »Star Wars«-Kollektion. Wenn ihr also eine Frostbeule seid und »Star Wars« euer Leben ist, könnt ihr von nun an als Chewbacca, Stormtrooper, Rebel Pilot und Darth Vader rumlaufen ohne zu frieren. Müde? Kein Problem, legt euch einfach hin und macht ein Nickerchen. Perfekt für jeden Camping-Trip mit anschließendem Kampf um die Galaxis.

Wer kennt das nicht? Zelten könnte so schön sein, wenn da nicht diese blöden Schlafsäcke wären. Unbequem, viel zu eng und wenn man nachts nochmal für kleine Jedi-Ritter gehen will, muss man sich erst aus seinem Ganzkörper-Kondom rauszwängen und durch die Kälte stampfen. Diese Misere hat SelkBag jetzt mit einem Schlafsack-Overall behoben. Der Schlafsack mit Armen und Beinen hält nachts nicht nur warm, sondern ermöglicht einem sogar, sich frei zu bewegen! Schnell das Fußteil abgenommen und rein in die Schuhe. Da will man die Teile doch am liebsten gar nicht mehr ausziehen.