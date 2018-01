»Star Wars« Porg-Sneaker

Keine Frage, die Sache mit dem »Star Wars«-Merchandise ist nicht erst seit gestern aus dem Ruder gelaufen und ringt einem selbst in seinen kreativeren Momenten allenfalls nur noch ein müdes lächeln ab. Das gilt auch für die modischen Auswüchse dieses Wahnsinns, wenn etwa Retailer zum Start von »Die letzten Jedi« mal wieder mit seltsamen Kollektionen um sich schmeißen. Po-Zu hat sich in diesem Kontext schon seit geraumer Zeit den Schuhen verschrieben und mit seinem jüngsten Modell tatsächlich mal etwas geschaffen, dass ein wenig Understatement mit sich bringt: Den Porg-Sneaker. Als Hi- oder Lo-Top-Variante mit klarer Inspiration von Converse trägt der Schuh ein unauffälliges Porg-Muster auf, dass sich erst bei genauerer Betrachtung so richtig offenbart. Beide Modelle können für 60 £ (Hi-Top) oder 70 £ (Lo-Top) an dieser Stelle vorbestellt und sollen im Mai ausgeliefert werden.