Die Bread & Butter by Zalando bewies schon bei ihrer ersten Ausgabe 2016, dass kleine Brote woanders gebacken werden – in diesem Jahr das »Festival of Style and Culture«, das vom 1. bis zum 3.9. in der Arena Berlin stattfand, noch ein (pardon) Schrippchen draufgelegt.

Ist das noch ein Veranstaltungsort oder nicht vielleicht doch schon eine eigene Mode-Stadt? Für die zweite Runde hat die Bread & Butter by Zalando nicht nur ihr Programm ordentlich aufgestockt, sondern auch den Platz. Zwei Hallen, ein Ausstellungs-Areal, eine Beach- und eine Garden-Stage, ein Food Court und sogar ein eigenes Fashion-Zelt plus Fashion Magazin im Festsaal: Drei Tage lang kann man sich auf dem Gelände der Arena Berlin die Füße wund laufen und die Augen aus dem Kopf staunen.

Wyclef Jean »The Fall And Rise Of A Refugee« Talk Bild: Alexander Koerner/Getty Images for Zalando

Nach der offiziellen Eröffnung durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller, Zalando-Mitgründer und Co-CEO David Schneider sowie Carsten Hendrich, VP Brand Marketing Zalando, erkunden wir zunächst die Active Area. Brands wie Adidas, Reebok, Puma, Nike, Alpha Industries, Levi’s, Asics oder Eastpack zeigen auf teils riesigen Ständen nicht nur ihre neusten Styles für den kommenden Herbst und Winter, man kann vor Ort auch allerlei besticken, bedrucken und tätowieren lassen – ob nun die exklusiv für die Bread & Butter by Zalando in gelbem Colourway erschienenen Air Force 1s oder gleich die eigene Haut. Gegen Nachmittag stehen dann nicht nur ein Talk sowie eine Live Performance mit Wyclef Jean an, sondern auch die erste Fashion Show: Topshop zeigt die AW17/18-Kollektion für Frauen.



Wenige Stunden später ist dann Gastgeber Zalando dran: Aus dem umfassenden Sortiment des Onlineshops ließen sich sicherlich gleich ganze Fashion Weeks stylen, die Essenz der kommenden Saison findet aber in der etwa zehnminütigen Runway-Show genügend Raum und macht Lust auf Strick, Tweed und kühle Tage. Nach einer Stärkung bei »Hawker Chan« von Chan Hon Meng, dem ersten Streetfood-Koch mit Michelin-Stern, geht es dann zur Show von M.I.A. und später auf die gemeinsam mit dem Indie Magazin ausgerichtete Aftershow-Party.

Gurls Talk mit Dr. Lauren Hazzour, Maxim Magnus, Alexandra Bondi de Antoni und Adwoa Aboah Bild: Sean Gallup/Getty Images for Zalando

Nachdem der erste Tag ganz im Zeichen der Sportswear-Brands stand und wir uns vor allem auf der Active Area tummelten, erkunden wir am Samstag den Fashion Floor. Das dänische Label Mads Nørgaard präsentiert dort seine begehrten »GRLPWR«-Stücke und bei Superga beommen die zeitlosen Canvas-Treter ein poppig-perliges Makeover verpasst. Auch sonst wartet viel abenteuerliches Amüsement drauf, ausgetestet zu werden: Ob Bälle-Bad oder Roller Disko, für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Wer Beschäftigung für den Kopf statt für den Körper sucht, ist bei den Talks im Festsaal bestens aufgehoben. Absoluter Pflichttermin ist dabei das von der Plattform »Gurls Talk« gehostete Gespräch mit Adwoa Aboah höchstpersönlich als geladenem Gast, nachdem zuvor Hugo Boss den Catwalk in einer Parcours verwandelt hatte. Der Runway des Fashion-Zeltes dient dann auch am Abend erneut als Bühne, diesmal für FKA Twigs. Und weil ein Act allein noch keine B&&B macht, darf Yung Hurn nicht fehlen. Beim anschließenden Bold Ball kann mit Voguing Skills gepunktet oder auch einfach nur so getanzt werden.

Vivienne Westwood Archive Exhibition Bild: Sean Gallup/Getty Images for Zalando