Sneakerness Köln 2017

Sneakerness Cologne 2017

Vom 14. bis zum 15. Oktober kommen in der Kölner Eventlocation XPOST auch dieses Jahr wieder zahlreiche Sneakershops, Brands, private Aussteller und jede Menge enthusiastische Sammler zusammen, um sich über aktuelle Trends zu informieren, auszutauschen und natürlich auch einzukaufen. Oder wie es sich die Sneakerness selbst auf die Fahnen geschrieben hat: »Exhibit. Buy. Sell«. Mit dabei sind in diesem Jahr Partner wie Overkill, The Good Will Out, Foot Locker, Swatch, Kangaroos und viele mehr.Auf die Convention einstimmen kann man sich schon am Freitag, dann wird nämlich die Veröffentlichung des Sneakerness Cologne × Kangaroos »Green Bridges« gefeiert – eine exklusive Kollaboration zur Convention in den Farben der Kölner Rheinbrücken. Enden wird die Sneakerness 2017 in Köln natürlich auch wieder mit einer Party: Am Samstag ab 23 Uhr wird im Helios37 der Ausklang der Convention begangen, zu Gast sind DJ Cem und Dead Rabbit.Samstag, 14.10.2017 & Sonntag, 15.10.2017X-Post – Gladbacher Wall 5, 50670 Köln