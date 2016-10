Sneakerness Cologne 2016

2010 fand die Sneakerness zum ersten Mal auf Kölner Grund und Boden statt – schon damals auf dem Gelände der X-Post in der Kölner Innenstadt. Dort startet auch am Samstag die siebte Ausgabe der Convention. Um 11 Uhr öffnen sich die Türen und tausende Turnschuhfreunde begeben sich auf die Jagd nach Raritäten. Was einst als Szene-Event für Turnschuh-Geeks in der Schweiz seinen Anfang nahm ist unlängst zum europaweiten Gipfeltreffen der Szene avanciert. Nach Stopps in Zürich, Amsterdam, Paris und Warschau feiert die Sneakerness in Köln jetzt ihr großes Finale.Neben Verpflegung für die Füße wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein, außerdem wird das Meet & Greet der Turnschuhträger musikalisch unterlegt. Unsere Freunde von Praise empfangen euch gerne an ihrem Stand. Und wem nach all dem Shopping der Sinn nach einer ordentlichen Sause steht, der wird am Samstag im Stadtgarten fündig.