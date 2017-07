»Hey, hast du mal ein Tampon?« Welche Frau kennt diese Notsituation nicht? Eigentlich sollte so eine Frage kein Problem sein, und trotzdem schämt man sich. Weil: Periode ist peinlich – finden zumindest viele noch. Nicht so das schwedische Modelabel Monki . Gemeinsam mit Lunette hat es eine knallpinke Menstruationstasse auf den Markt gebracht. Begleitet wird die Kooperation von Videos der Regisseurin Arvida Byström. Ihr Ziel ist, die allmonatliche Misere von Frauen zu erleichtern und für Aufklärung zu sorgen.

Das Label Monki schreibt sich mit seinen Kollektionen immer wieder Girlpower auf die Fahnen . Schließlich gehört zum Wohlfühlen mehr als nur der perfekte Look. Menstruationstassen sind eigentlich nichts Neues mehr, die Skepsis vor ihnen ist allerdings noch groß. Wie benutzt man diese Teile eigentlich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Videos der Regisseurin Avida Byström. Sie zeigt drei Frauen, die von ihren Erfahrungen, Ängsten und Erkenntnissen bezüglich des Cups erzählen und schließlich sind sich alle einig: Die Menstruationstasse ist eine Bereicherung und dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Sie hält bis zu 12 Stunden lang, ist ökologisch, fügt dem Körper keinen Schaden zu, kann jahrelang verwendet werden und spart auf Dauer viel Geld. Die Vorteile überwiegen also und nachdem man sich an diese neue Errungenschaft gewöhnt hat, möchte man gar nichts anderes mehr verwenden.

Die witzig-spritzigen Visuals in pinker Tonung greifen das Thema spielerisch und ästhetisch auf, wecken das Bewusstsein für eine alternative Herangehensweise und stärken den natürlichen Umgang mit dieser ebenso natürlichen Thematik.Begleitend zu der Aufklärung spenden Monki und Lunette 5000 Cups an die Non-Profit-Organisation The Cup , die Mädchen in benachteiligten Regionen Kenias Zugang zu Aufklärung, Bildung und Menstruationstassen ermöglicht. Den Cup gibt es zusammen mit Pins und zwei Statementunterhosen online und in einigen ausgewählten Monki-Stores . Eine großartige Aktion, denn »Periods are cool. Period.«