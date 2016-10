Die schicke Gummistiefel-Alternative gibt es online bei Palladium sowie weiteren ausgewählten Händlern zu kaufen.

Palladium brachte im Jahre 1947 das erste Modell auf den Markt und überzeugt nun bereits seit 60 Jahren mit hochwertigen Materialien und soliden Schuhen. Seit der Gründung gehört der Slogan »Urban Explorer« ebenfalls fest zur französischen Marke und gibt aktuell Einblicke in die Bloggerszene Europas.Willy Iffland aka »Drlima« und Fotograf Ben Hammer sind unter anderem mit im Boot und entdecken als Teil des offiziellen Explorer Teams den urbanen Dschungel in Berlin, Köln, Frankfurt oder Leipzig.Schlechtes Wetter, nasse Füße und kalte Tage – die Modelle der Kollektion ändern zwar nichts an den winterlichen Wetterverhältnissen, allerdings schafft Palladium immerhin gute Alternativen zu Gummistiefeln.Die nasskalten Monate werden für Männer durch die zwei Modelle Pallarue Hi Cuff und Pampasport Cuff in einer knöchelhohen Variante bereichert. Für die Damen gibt es in diesem Herbst die elegante Version des Sport Cuffs. Alle Modelle sorgen dafür, dass die Füße wind- und wettergeschützt sind und zudem auch noch in edler Optik erstrahlen. Grau, Grün, Schwarz sowie weitere gedeckte Töne dominieren hierbei die Farbauswahl der Kollektion.