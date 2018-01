Fragt nicht wie, aber irgendwie ist es den eigentlich ja eher ungeliebten Berliner Verkehrsbetrieben in den vergangenen Jahren gelungen, via Social-Media einen gewissen Kult zu etablieren. Der scheint inzwischen so stabil zu sein, dass es sogar für eine eigene Sneaker-Kollaboration reicht, ohne dafür ausgelacht zu werden. Wie auch, wenn mit Overkill und Adidas Originals gleich zwei Institutionen auf dem Feld mit ihrem Namen herhalten? So schafft es das unverkennbare Muster der klassischen U-Bahn-Sitzbezüge erstmals auf einen Sneaker. Der nahverkehrstaugliche Adidas EQT 93/17 ist ab dem 16. Januar in einer limitierten Auflage bei Overkill und im Adidas Flagship Store zu haben und kann darüber hinaus auch als BVG-Jahresticket eingesetzt werden.