1987 brachte Nike den ersten Air Max auf den Markt. Die Idee zu der ungewöhnlichen und mittlerweile ikonischen Sohle kam seinem Erfinder Tinker Hatfield beim Spaziergang durch eine der wohl schönsten Städte der Welt: Paris. Die Architektur des Kunstmuseums Centre Pompidou, die sich durch seine besondere »Inside-Out« Bauweise von vielen anderen Gebäuden abhebt, faszinierte den Designer. Mit dieser Vision im Hinterkopf kreierte Tinker einen Schuh, der durch ein kleines »Fenster« den Blick auf das Innenleben der Sohle freigibt.

Seither feiern Sneaker-Fans am 26. März den Tag des Air Max'. Auch der Online Shop Onygo trägt in diesem Jahr etwas zu diesem denkwürdigen Tag bei. Exklusiv mit Nike launcht der Onlineshop drei neue Colorways für den Air Max 1. Die zarten, zurückgenommenen Farben machen aus dem Klassiker einen perfekten Begleiter für das kommende Frühjahr. Neben einem zeitlosen dunklenl Blau, stehen noch ein blasses Rosé sowie die Variante in mintgrün zur Wahl.

Bis zum Geburtstag sind es zwar noch ein paar Tage hin, die Air Max Sneaker von Onygo können jedoch schon ab heute geordert werden. Wir sagen Herzlichen Glückwunsch.