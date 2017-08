Es gab schon einige Modemarken, die Debbie Harrys Gesicht auf ihre Shirts gedruckt haben. Das Streetwear-Label Obey legt jetzt nach und veröffentlicht eine ganze Kollektion, die sich der Blondie-Sängerin und Stilikone widmet. Label-Chef und Streetart-Künstler Shepard Fairy Shepard Fairy erklärte in einem Statement , Blondie zählten zu seinen Lieblingsbands: »Since I discovered them as a kid on pop radio, I always appreciated Blondie’s stylistic diversity; tackling genres such as rock, girl group soul, disco, hip-hop and reggae. Blondie’s front woman Debbie Harry is one of the fiercest women in punk rock and defined the New York look with her attitude, style, and amazing voice [...] As far as we’re concerned, the punk rock attitude and look will never go out of style.«