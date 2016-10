Wer sich am liebsten in sein abgedunkeltes Zimmer einschließt, um bei Kerzenlicht seine Zukunft mithilfe von Tarotkarten zu erschließen und währenddessen Morrissey The Smiths und The Cure hört, darf sich freuen. Nachdem das erste Set komplett vergriffen war, gibt es bei Last Craft eine zweite Version des handgefertigten » New Wave Tarot Decks « zu kaufen.