Als Pioniere für den neuen Look sind gleich drei Modelle der legendärsten Baseball Teams ausgewählt: Fans der New York Yankees, Boston Red Sox und Los Angeles Dodgers dürfen sich als erste über die Engineered-Fit-Kollektion freuen. Aber auch Streetwear-Begeisterte kommen mit den innovativen Caps auf ihre Kosten. Mit den Tönen Olivgrün, Kastanienbraun und Grau bedient New Era eine zeitlose Farbauswahl, die so ziemlich jeden Look optimieren kann, egal ob auf der Straße oder der Sporttribüne. Je nach Geschmack kann man sich zwischen der A-Frame Adjustable, der klassischen 59FIFTY oder der 9FIFTY Snapback entscheiden. Das Team-Logo thront wie gehabt in reinen Weiß auf der Kappenfront.Ab dem 24. Januar 2018 ist die Engineered Fit Collection in ganz Europa sowie auf www.neweracap.eu und www.snipes.com erhältlich.