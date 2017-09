NES Classic Mini kommt zurück

Die absurden Reseller-Preise mögen wieder auf ein einigermaßen akzeptables Niveau gesunken sein, dennoch ist es nach wie vor eine verhältnismäßig kostspielige Angelegenheit, sich eine NES Classic Mini zuzulegen. Wer bisher noch nicht zum Zug gekommen ist und es auch nicht allzu eilig hat, darf sich über die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Nintendo freuen. Die haben nämlich via Twitter angekündigt, im kommenden Sommer für Nachschub zu sorgen.

Kurz zuvor wurde außerdem verkündet, dass es der SNES Class Mini noch dieses Jahr in die hiesigen Läden schaffen wird. Der Nachfolger der Miniatur-Variante des NES soll von Beginn an in einer weitaus größeren Menge angeboten werden, um die Engpässe beim Vorgänger zu vermeiden.