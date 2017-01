Auf der Suche nach nachhaltiger Mode waren die Geschwister Katharina und Sebastian Boll entsetzt, wie stark diese Sparte von der Industrie bislang vernachlässigt wurde. Und das Wenige, was angeboten wird, fanden sie weder besonders schön noch besonders zeitgemäß. Kurz gesagt: Sie fanden nichts, das Potential hätte, gängiger Fast-Fashion-Stücken den Rang abzulaufen.

das Unternehmen b fourtyeight, über das [paper.] vertrieben wird. Im Moment sammeln sie über Kickstarter Geld , um die Produktion ans Laufen zu bekommen. Die Rucksäcke bestehen aus einem wasserfesten Mix aus Cellulose und Latex. Alle verarbeiteten Teile – mit Ausnahme der Reißverschlüsse – werden innerhalb Europas hergestellt.

So reifte in den beiden Pre-Jungunternehmern die Idee, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Die zwei fackelten nicht lange: In nur einem Jahr entwickelten sie nicht nur die Idee zu den nachhaltig-produzierten Rucksäcken, sondern gründeten auch gleich