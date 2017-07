Für unser Bademoden-Shooting konnten wir Kölner Prominenz gewinnen: Big Ballermike und seine gute Freundin Maliburocky. Wir haben dem Kölner ein paar Fragen zum Thema Style und Bodybuilding gestellt.

Mike lebt schon seit einigen Jahren den Traum vom »La Kölsche Vita« und hat uns mit Musikpartner Gianni La Bamba zum Beispiel den Instant-Kölsch-Classic »Drup wie Jupp« beschert und den Hall&Oates-Hit »Out Of Touch« als »Wat sull dä Quatsch« neu-, äh, interpretiert. Aber auch wenn Mike aussieht, als hätte er beim »Baywatch«-Casting damals nur knapp gegen David Hasselhoff verloren, stellt er klar: »Ich bin total authentisch. Der Privatmensch dahinter wird immer weiter verdrängt – und das Ziel lautet ›Mike auf Vollzeit‹ zu sein.« Passend zur Modestrecke sprach Lars Fleischmann mit Big Ballermike über Styles, Sonne, Beach Bodys und Badebuchsen.



Sonnenbrille: Cheap Monday

Shirt & Schmuck: Model’s own Bild: Frederike Wetzels & Patrick Essex

Wie ist es eigentlich für dich als Muskelprotz, Klamotten und Bademode einkaufen zu gehen?

Eigentlich unmöglich. Hier bekommt man nur Schrott. Wenn ich mal in den Staaten bin, kann ich in den Surfshops in Malibu schon etwas finden, was gut aussieht und passt. In Deutschland bin ich meist drauf angewiesen, alte überteuerte Klamotten aus den 80ern oder frühen 90ern bei etsy oder eBay zu kaufen. Von der Stange gibt es hier selten was für mich.



Wann bist du zum Bodybuilding gekommen?

Das ging nach der Schule los. Früher war ich sehr dürr, dann habe ich Arnold Schwarzeneggers »Bodybuilding für Männer« von meinem Onkel geschenkt bekommen, der auch trainiert hat. Das ist meiner Meinung nach bis heute das beste Buch zu dem Thema und hat mich zum Trainieren gebracht.

Mike

Shirt, Sonnenbrille & Bandana: Model’s own

Badehose: Anzoni

Badeschlappen: Brudilette



Rocky

Cap: Dad’s Cap

Badeanzug: Asos

Schuhe: Lika Mimika

Sonnenbrille: Model’s own Bild: Patrick Essex & Frederike Wetzels

Was machst du, um deinen Körper in Form zu halten?

Ich achte nicht wirklich auf Ernährung. 300 Gramm Proteine müssen am Tag sein, der Rest ist mir egal. Trainieren würde ich zwar gerne vier Mal die Woche, schaffe aber aktuell oft nur zwei oder drei Mal. Das reicht aber, um das zu halten, was ich habe.



Wie sieht für dich der perfekte Beach Body aus?

Für mich ist wichtig: Wenn ich vor dem Spiegel stehe, muss die Brust etwa zehn Zentimeter weiter rausstehen als der Bauch. Dazu müssen die Waden von oben richtig eckig rauskommen, und mein Nacken muss auf einen Kilometer Entfernung zu sehen sein. Was andere machen, interessiert mich nicht. Ich vergleiche mich auch nicht. Das soll jeder für sich selbst klären. Ich käme auch nie auf die Idee, zum Beispiel über den perfekten Body bei Frauen zu reden.

Hemd & Schmuck: Model’s own

Badeanzug: Vero Moda Bild: Patrick Essex & Frederike Wetzels