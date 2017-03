Modestrecke #250: Brillen

Viu Eyewear

Sleek und schick: Viu Eyewear ist die richtige Wahl für alle, die es etwas mehr sophisticated mögen. Zwar sind die Modelle ein bisschen kostspieliger, dafür bekommt man aber auch echtes Schweizer Design. Gefertigt wird in familienbetriebenen Manufakturen in den italienischen Dolomiten oder in Japan.





Was? Sonnenbrillen und Korrekturbrillen, mit und ohne Stärke.

Wo? Über de.shopviu.com/de/ oder in einem der neun deutschen Flagship Stores.

Wie? Entweder im Store vorbeischauen oder online bestellen – für Letzteres wird ein Sehtest sowie eine Pupillen-Abstandsmessung benötigt.

Wie viel? Ab 165 Euro inklusive entspiegelter Korrekturgläser, Modelle der Titan-Kollektion gibt es ab 235 Euro.