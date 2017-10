Mode mit Botschaft

Auch wenn viele die Fashion Week wohl nicht gerade als den Ort bezeichnen würde, an dem politische Statements das Nonplusultra darstellen, wurde dieses Jahr die Chance genutzt, eine wichtige Message einem breiten Publikum deutlich zu machen.»We are all Dreamers« konnte dank Off White Designerin Virgil Abloh und Laurene Powell’s Emerson Collective am Abend des Vogue Cocktails auf der Brust viele Models und Modemenschen gelesen werden.