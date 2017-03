»Committed«, das bedeutet »engagiert« oder auch »verpflichtet« – und genau das hat die Modekette Mango getan: sich zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit der 45-teiligen »Committed Collection« unternimmt das spanische Unternehmen einen ersten aktiven Schritt in die richtige Richtung.





In der Kollektion werden ausschließlich ökologische, nachhaltige Materialien wie recycelte Bio-Baumwolle, Tencel und Modal verwendet. Bei der Herstellung wird auf umweltfreundliche Verfahren, wie auf den Einsatz giftfreier Farbe, geachtet. Die Stücke werden in Portugal, Marokko und in der Türkei produziert und sind mit international anerkannten Nachhaltigkeitssiegeln ausgezeichnet. Schon 2012 hatte sich Mango dem Greenpeace Detox-Projekt angeschlossen, das sich dem Kampf gegen Wasserverschmutzung verschrieben hat: Gerade in der Textilindustrie wird oft mit giftiger Farbe gearbeitet, die nicht korrekt entsorgt, sondern ins wertvolle Grundwasser der Herstellungsländer geleitet wird. Gegen diese massive Verschmutzung will Greenpeace gemeinsam mit einigen großen Mode-Konzernen vorgehen.