Malaikaraiss × Edited

Dass Malaika Raiss ein besonderes Händchen für schöne Schmuck-Must-Haves hat, hat das Berliner Label, deren Gründerin übrigens gerade vom Stilmagazin Icon als "Young Icon" in der Kategorie »Designer« nominiert wurde, schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ihre kleinen Dino- und Eiscreme-Ketten baumeln bereits am Hals von vielen hundert Freundinnen von filigraner Zierde. Und spätestens seit sie sich supersmart die Rechte an einer exklusiven »Star Wars«-Kollektion sicherte, dürfte die Dame auch resoluten Schmuckverweigerern ein Begriff sein.Nun hat sie sich mit dem Onlineshop Edited zusammengetan und eine kleine, zehnteilige Kollektion entwickelt. Neben einem Eistüten-Motiv, Brauseherzen-Anhängern und zarten »Smile«-Schriftzügen an Ringen und Ketten erlebt dort vor allem auch der Rave-Smiley sein Revival – er grinst uns von unter anderem von einem goldenen Armband entgegen.