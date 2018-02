Weiß, Blau und Rot. Diese drei Blockfarben in Kombination mit dem plakativen Logo-Print von Levi’s tauchen erstmals 1984 bei den Olympischen Sommerspielen in L.A. auf. Diesen Sportsgeist lässt das Modelabel diese Saison wieder aufleben. Die Levi’s Sportswear Logo Kollektion bietet lässige Retro-Teile, die uns an Sommer auf dem Sportplatz erinnern. Die Kollektion ist ab sofort in allen Stores von Levi’s und selbstverständlich online zu haben.