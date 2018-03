Wenn es um Mode »Made in Germany« geht, ist wohl lala Berlin eines der Labels, das den Meisten als Erstes in den Sinn kommt. Dort erwarten einen feminine, elegante Kollektionen mit internationalen Einflüssen, die lala Berlin auch über die Grenzen Deutschlands hinaus erfolgreich gemacht haben.

Designerin Leyla Piedayesh spielt gerne mit facettenreichen Mustern und hat schon das eine oder andere Mal den signifikanten Kufiya-Print in ihre Kollektion einfließen lassen. Auch in dieser aktuellen Kollaboration bildet das schwarz-weiße Muster die Designgrundlage. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn auch das zweite Label im Bunde ist stolz auf seine iranische Herkunft: Die Berliner Streetwear-Marke Ravani, die sonst mit schlichteren Shirts und Sweatern überzeugt, schließt sich der auffälligen Designidee an. Das Ergebnis ist eine dreiteilige Line bestehend aus einem Hoodie, Hose und einem Tuch. Statt klassischer Models repräsentieren interessante Berliner Persönlichkeiten die Unisex-Kollektion. Unter anderem posiert Sängerin Lary lässig im All-Over Look.

Zu kaufen ist die Kollektion ist ab sofort im Berliner SOTO Store.