Der Anegada-Leguan, das Java Nashorn oder auch der nördliche Wieselmaki. Ihr habt von diesen Tieren noch nie etwas gehört? Das könnte daran liegen, dass es von ihnen nicht mehr viele auf der Welt gibt und sie vom Aussterben bedroht sind. Die französische Traditionsmarke Lacoste hat sich nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um zum Erhalt dieser und noch weiterer Arten beizutragen: In Zusammenarbeit mit »Save Our Species« bringt Lacoste eine limitierte Kollektion auf den Markt, bei der sie ihr berühmtes Krokodil durch Logos der jeweiligen Tiere ersetzten, die durch die Aktion geschützt werden sollen. Die Stückzahl der limitierten Poloshirts richtet sich nach der Größe der Population, die noch in der Wildnis zu finden ist. So sind von der Variante mit dem kalifornische Schweinswal trauriger Weise nur 30 Stück in den Verkauf gekommen. Ein deutliches Zeichen für die Dringlichkeit dieser Aktion. Das Gute: Mittlerweile sind alle Shirts verkauft und es ist ein kleiner Schritt Richtung besserer Welt getan. Das Krokodil darf nach einer wohlverdienten Pause seinen Platz natürlich wieder einnehmen.