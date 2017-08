Das »Girl in a Band«, Kim Gordon, kann noch einiges mehr als Musikgeschichte schreiben. Das schwedische Modehaus & Other Stories bringt ihre Grafiken nun auf ausgewählte Kleidungsstücke und präsentiert so unkompliziert künstlerische Kleidung mit Charakter.

22. August 2017, 12:50 Autor: Viviane Philipps