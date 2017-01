Man kann nicht unbedingt behaupten, dass es an Fanartikeln zu Nintendos goldener Ära mangeln würde. Hin und wieder gelingt dann aber doch ein Match, dass es so schon längst hätte geben müssen – wie etwa den Jordan IV im Super Nintendo Design. Die nostalgie-selige Symbiose wurde von Jonny Barry erschaffen, der für die Webseite freakersneaks.com individuelle Sneaker-Kreationen anfertigt und diese auch zum Verkauf anbietet.Für den Jordan »Super Nintendo« IV hat Barry tatsächlich auch die originalen Buttons des Super Nintendo verbaut. Sowohl das Steuerkreuz als auch die ABXY-Knöpfe lassen in gewohnter Manier bedienen. Die Schuhe können direkt über den Webshop von Freakernsneaks bezogen werden, aktuell scheint es dort allerdings ein paar Probleme mit der Technik zu geben.