Der Schauspieler und Sohn von Will Smith,Jaden Smith, hat schon mit seiner eigenen Marke »Just Water« gezeigt, dass er ein großes Interesse an Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat. Hier werden Flaschen aus Pflanzenbasiertem Plastik produziert.

Nun arbeitet er mit der niederländichen Denim-Marke G-Star zusammen. Den Weg dazu fand er offenbar durch seine Freundschaft zu Pharrell Williams. Der Musiker ist seit 2016 Miteigentümer des Labels.