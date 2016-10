Man kann es sehr aufwändig machen und sich wie die junge Dame bei der Comic Con in New York verkleiden. Es geht aber auch ein bisschen einfacher. The Revelist hat ein großartiges Tutorial für das perfekte Kostüm für Fans von »Stranger Things«. Geht doch einfach mal als Wand. Oder Mauerblümchen. Oder gruseliger Zauber. Ihr wisst schon.