Die neue Kollektion von Hudson unterteilt sich in die Kategorien »Jump«, »Move« und »Play«. Alle sind jeweils für spezielle Sportbereiche konzipiert worden. So eignet sich das Modell »Jump« beispielsweise bestens für eine Runde auf dem Trampolin. »Play« ist hingegen der passende Begleiter für den Fußballplatz. Natürlich lässt es sich in den Paaren auch wunderbar im Hotelzimmer rum lümmeln. So zumindest beweist es uns die Kampagne, die wirklich Lust gemacht hat, unseren Füße mal ein neues Outfit zu verpassen. Wer braucht da schon neue Schuhe? Die Hudson Sport Performance-Linie ist in allen Stores und im Online-Shop erhältlich.