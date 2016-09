Im Hause Hennes & Mauritz stehen derzeit anscheinend alle Zeichen auf #bodydiversity. Denn nicht nur Monki, die süße Schwester des Textilgiganten, setzt mit seinem »Monkifesto« ein klares Zeichen, auch das Modemutterschiff legt ein ungewöhnliches Kampagnenvideo vor.

72 Sekunden dauert den Clip, mit dem H&M seine neue Herbstkollektion bewirbt. Und der ist so gut geworden, dass man auch kein Problem hätte, weitere 72 oder noch mehr Sekunden zuzuschauen. Zu Tom Jones »She's a Lady«, in der Neuinterpretation von Lion Babe, tanzen dort Frauen, die zum Teil sehr wenig Haar auf dem Kopf haben, andere dafür haben sehr viele unter den Armen. Manche sind überdurchschnittlich durchtrainiert, andere sind sehr weich und haben viel Fleisch. Darunter sind Models wie Lauren Hutton und Adwoa Aboah, aber auch die Transgender-Schauspielerin Hari Nef - ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Diversität! Aber schaut am besten selbst.